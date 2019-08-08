نشرة أخبار السادسة.. القوات البحرية المصرية واليونانية تنفذان تدريبًا عابرًا بالبحر المتوسط

توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال الفترة المسائية، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها، القوات البحرية المصرية واليونانية تنفذان تدريبًا عابرًا بالبحر المتوسط، وروسيا تغلق جزءًا من البحر الأبيض لمدة شهر بعد الانفجار.

القوات البحرية المصرية واليونانية تنفذان تدريبا عابرا بالبحر المتوسط

نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية واليونانية، تدريباً بحرياً عابراً، بنطاق البحر المتوسط، في أثناء زيارة السفن اليونانية لميناء الإسكندرية، في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة، لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكري مع كافة الدول الشقيقة والصديقة.

مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء في جولة بمشروعات مدينة العلمين الجديدة

قام الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه وزراء الحكومة، عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم، بجولة موسعة بمشروعات مدينة العلمين الجديدة، استمعوا خلالها إلى شرح تفصيلي من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تفاصيل المشروعات، والموقف التنفيذي لها.

"القوى العاملة" تطمئن على أحوال 700 مصري في مجموعة "بن دايل" للمقاولات بالسعودية

أعلنت وزارة القوي العاملة أن الدكتور إيهاب عبدالحميد قنصل مصر في الرياض، اطمأن على أحوال 700 موظف مصري يعملون في مجموعة "بن دايل" للمقاولات بالرياض، وأجاب على استفساراتهم خلال زيارته للمجموعة تلبية لدعوة مجلس الإدارة، وذلك بحضور أحمد يوسف نائب القنصل، والدكتور ياسر غازي الملحق العمالي بمكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بالرياض، فضلا عن عدد من العاملين المصريين.

روسيا تغلق جزءًا من البحر الأبيض لمدة شهر بعد الانفجار

نقلت وكالة أنباء انترفاكس الروسية عن ميناء أرخانجيلسك قوله إن روسيا أغلقت منطقة في البحر الأبيض أمام الشحن لمدة شهر بعد الانفجار المميت لمحرك صاروخي على أرض تجريبية في شمال روسيا في وقت سابق اليوم الخميس.

القوات الحكومية تنتزع مناطق من المعارضة شمال غرب سوريا

ذكرت وسائل إعلام سورية رسمية والمرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات الحكومة انتزعت أراضي من مقاتلي المعارضة في شمال غرب البلاد اليوم الخميس، لتعزز بذلك تقدماً حققته منذ أعلن الجيش هذا الأسبوع انتهاء وقف وجيز لإطلاق النار.