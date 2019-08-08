تصريح مثير من داليا البحيري عن أنغام

قالت الفنانة داليا البحيري، إنها من معجبات الفنانة أنغام، حتى من قبل التعاون معها في مسلسل "في غمضة عين"، الذي نتج عنه ‏بعض الخلافات بينهما في وقته.‏









أضافت داليا البحيري، في حوارها مع مجلة سيدتي، أنه برغم توقع البعض شماتتها في أنغام بسبب الهجوم عليها في أزمتها الأخيرة، ‏إلا أن الشماتة بعيدة عن سماتها وتربيتها، وأكدت داليا أنها لم تكن لتشمت حتى ولو لم تنته الخلافات بينها وبين أنغام، لأنها "متربية ‏وبنت أصول"، كما صرحت داليا بأن أنغام لم ترتكب شيئًا مشينًا، بل تزوجت على سنة الله ورسوله، موضحةً: "معملتش حاجة غلط، ‏ما تتجوز".‏









وصفت داليا الهجوم على أنغام بسبب زواجها، بأنه هجوم باطل، وأنها لا تعلم شيئًا عن ظروف الناس، وهي نفسها، تتعرض ‏للكثير من الشائعات والمعلومات المغلوطة، التي يتداولها البعض، ولكنها تنسى تفاصيلها سريعًا، مما يخفف عليها حدة الأمر.









كشفت داليا البحيري أن الخلاف القديم، الذي حدث بينها وبين أنغام في كواليس مسلسل "في غمضة عين"، قد انتهى ببساطة عندما ‏فاجئتها أنغام أثناء تواجدهما على البحر بالمصافحة، وانتهى الخلاف وتبادلا أطراف الحديث وقتها.



