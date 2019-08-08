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محافظ المنوفية يكرم رئيس قويسنا لتوليه منصب السكرتير العام المساعد بالفيوم

الخميس 08/أغسطس/2019 - 05:45 م
محافظ المنوفية يكرم رئيس قويسنا لتوليه منصب السكرتير العام المساعد بالفيوم
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أحمد الباهي
 
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كرم اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية اللواء أشرف موافي رئيس مركز ومدينة قويسنا السابق، لترقيته وتوليه منصب السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، حيث وجه محافظ المنوفية الشكر والتقدير لللواء أشرف موافي وأشاد بجهوده التي بذلها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمركز ومدينة قويسنا خلال فترة عمله.

وأهدى محافظ المنوفية درع المحافظة لرئيس مدينة قويسنا السابق نظرًا لما قدمه من مجهودات خلال فترة توليه العمل بالمنوفية، مؤكدًا على أن تكريم المخلصين هو حق أصيل للاحتفاء بهم وللاعتراف بعطائهم وتحفيزًا لخُلفائهم للتفاني في العمل وبذل المزيد من الجهد، متنمنيًا له دوام التوفيق والسداد في العمل بمحافظة الفيوم.

هذا وقد أعرب اللواء أشرف موافي عن امتنانه وشكره لهذا التكريم ولمشاعر الود والصدق والوفاء التي لمسها من الجميع وعلى رأسهم محافظ المنوفية، مضيفًا أنه سعد بالعمل وسط كوكبة من القيادات رفيعة المستوى بالمحافظة.
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