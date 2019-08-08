اليوم.. المقاولون يخوض مباراة ودية أمام الجبلين السعودي استعدادا للموسم الجديد

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب مباراة ودية في السابعة مساء اليوم الخميس أمام فريق الجبلين السعودي الذي يقيم معسكره بالقاهرة.

ويسعى الجهاز الفني للمقاولون بقيادة عماد النحاس لاستغلال ودية اليوم في الاطمئنان على حالة بعض اللاعبين وتجربة عدد من الشباب.

ويواصل الفريق استعداده للموسم الجديد ويخوض الفريق مباراة ثانية غدا أمام عجمان الإماراتي.