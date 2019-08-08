"التعاون الإسلامي" تدين مصادقة حكومة الاحتلال على بناءوحدات استيطانية جديدة
الخميس 08/أغسطس/2019 - 05:33 م
وكالات
Advertisements
Advertisements
أدانت منظمة التعاون الإسلامي، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالمصادقة على خطة لبناء 2300 وحدة استيطانية جديدة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتهدف إلى فرض وقائع جديدة لتقويض رؤية حل الدولتين.
ودعا في الوقت نفسه المجتمع الدولي، خصوصًا مجلس الأمن الدولي، إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لوضع حد لسياسات الاستيطان الإسرائيلي غير القانونية في أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس الشريف.
Advertisements
المزيد عن: وحدات استيطان مصادقة تدين التعاون الاسلامي الاحتلال
- "التعاون الإسلامي": بناء المستوطنات الإسرائيلية عدواناً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني
- الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بتطبيق قراراته الخاصة بالاستيطان
- "التعاون الإسلامي" تدين المصادقة على بناء 4 آلاف وحدة استيطانية في القدس
- "التعاون الإسلامي" تدين المصادقة على بناء 1100 وحدة استيطانية
- جامعة العربية تدين مصادقة الاحتلال على بناء وحدات استيطانية بالضفة والقدس
- "التعاون الإسلامي" تدين بناء إسرائيل 2000 وحدة استيطانية