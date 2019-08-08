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برشلونة يوجه رسالة أخيرة إلى نيمار

الخميس 08/أغسطس/2019 - 05:34 م
برشلونة يوجه رسالة أخيرة إلى نيمار
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مني العوضي
 
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سلطت صحيفة "سبورت" الإسبانية، الضوء على إمكانية خروج نيمار جونيور لإعلان رغبته في المغادرة من باريس سان جيرمان إلى برشلونة الإسباني مجدداً.


وتساءلت الصحيفة الإسبانية حول إمكانية تحدث نيمار، فالسؤال الكبير هو الدور الذي يرغب نيمار في القيام به في ساعات التفاوض الحاسمة القائمةً حالياً في ميركاتو الصيف.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي برشلونة طُلب منه - كما فعل بيكيه- التحدث برغبته بالرحيل علانيةً إلى البارسا.

وأكدت "سبورت" أنه إذا عقد نيمار مؤتمراً صحفياً فأن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز سوف يسحب عرضه تلقائياً.

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