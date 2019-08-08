"بيطري القناة" توفر أضاحي للمواطنين.. ونقطتان للذبح أول وثاني أيام العيد





وأشار رئيس الجامعة، إلى أنه في إطار تحقيق ذلك الهدف قامت كلية الطب البيطري بالجامعة بتوفير عدد كبير من رؤوس الماشية لبيعها كأضاحي للمواطنين.



ومن جانبه أوضح الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن المزرعة التعليمية الخاصة بالكلية قامت بتوفير عجول التسمين الجاموسي من إنتاج المزرعة، وقد تم الإعلان عنها بفتح باب الحجز من أول شهر يوليو وأشار الدكتور إبراهيم فارس عميد الكلية إلى أن الكلية تمتلك مزرعة نموذجيه للإنتاج الحيوانى يشرف عليها أساتذة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.



وقالت الدكتورة داليا منصور وكيل كلية الطب البيطري لشئون التعليم والطلاب أن الكلية سوف توفر نقطتي ذبيح تتوافر بهم الشروط والأحكام الخاصة بالذبح وذلك أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك.



أعلن الدكتور طارق راشد رحمي رئيس جامعة قناة السويس أن الجامعة حريصة على تقديم خدماتها للمجتمع الخارجي وذلك عن طريق توفير بعض احتياجاتهم التي تستطيع تقديمها بأسعار مخفضة وجودة عالية.