22 مليار الأرباح المجمعة لقطاع "المصارف" بنهاية النصف الأول

حققت المصارف المدرجة في السوق السعودية خلال النصف الاول من العام الحالي نمو في صافي الربح بنحو 2.8 في المائة على أساس سنوي.





وبحسب تحليل لوحدة التقارير الاقتصادية بصحيفة "الاقتصادية" فقد بلغ صافي الأرباح نحو 22.2 مليار ريال مقارنة بنحو 21.6 مليار ريال للتفرة المماثلة، فيما بلغ إجمالي دخل العمولات للقطاع نحو 46.3 مليار ريال مقارنة بنحو 39.6 مليار ريال وبنمو بلغ 17 في المائة.





وبحسب التحليل، فقد تصدر بنك الرياض بأعلى صافي ربح بين المصارف بنمو بلغ 69.7 في المائة، تلاه بنك العربي الوطني بنمو 18.5 في المائة، وأتى ثالثا من حيث نمو صافي الارباح بنك البلاد بنمو 15.2 في المائة.





فيما تراجعت أرباح 3 بنوك من أصل 11 بنك مدرج بالسوق الرئيسية، فيما حقق بنك الاستثمار صافي خسارة خلال النصف الاول من العام الحالي 2019.