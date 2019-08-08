محافظ البحيرة يستقبل نقيب المحامين

استقبل اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، اليوم الخميس، سامح عاشور، نقيب المحامين، والوفد المرافق له، بمبنى المحافظة بمدينة دمنهور، خلال زيارته لها لحضور ختام معهد المحاماة.





وقال الهيثم تيسير، أمين عام مجلس فرعية شمال البحيرة، إن اللقاء كان مثمرا للغاية في ظل العلاقات الودية التي تجمع بين المحامين والقيادات التنفيذية بالمحافظة، مشيرا إلى أنه خلال اللقاء طلب تخصيص قطعة أرض لبناء نادي للمحامين بالبحيرة، بمنطقة التقاء النيل بالبحر المتوسط برشيد، ووعد المحافظ بدراسة الأمر.



