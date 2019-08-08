راموس يكشف عن أفضل مباراة وهدف مع التعاون

كشف الرأس أخضري هيلدون راموس، صانع ألعاب فريق التعاون، عن أفضل مباراة وهدف في مشواره مع “السكري”، مشدداً على أنه حقق حلمه بالتتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين الموسم المنصرم.





وأكد راموس في تصريحات للحساب الرسمي الخاص بالنادي “السكري”، قائلاً: “أنا سعيد جداً بالتواجد في نادي التعاون، العام الماضي حققنا حلمنا بالفوز بنهائي كأس الملك”.





وأضاف: “فخور جداً بجماهير التعاون، التي دائماً ما تدعنا وتقف بجانبنا، (هيلدون يا هيلدون) عندما أسمع هذه الأهزوجة، تزيد من حماسي وأحس بحب الجماهير”.

وتابع: “أفضل أهدافي الذي كان ضد الوحدة، وهدفي في الفيصلي بالقدم اليسرى، وأفضل مباراة هي الريمونتادا ضد نادي الرائد”.





وانضم راموس صاحب الـ30 عاماً لصفوف التعاون، في يوليو 2018 الماضي قادماً من سبورتنج لشبونة البرتغالي، ويتربط بعقدٍ يمتد حتى يونيو 2022 المقبل.





وشارك النجم الرأس أخضري في 32 مباراة مع التعاون بالموسم الأخير، بواقع 27 في الدوري السعودي و5 في كأس الملك، وأحرز خلالهم 12 هدفاً وصنع مثلهم.