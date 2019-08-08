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طقس الجمعة ودرجات الحرارة.. والأرصاد تحذر من الشبورة المائية

الخميس 08/أغسطس/2019 - 04:30 م
طقس الجمعة ودرجات الحرارة.. والأرصاد تحذر من الشبورة المائية
أرشيفية
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يسود، غدًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وذلك خلال ساعات النهار، لطيف ليلاً. 

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط، فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، كالتالي:

القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 26 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة.


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المزيد عن: مصر طقس الجمعة ودرجات الحرارة حالة الجو الارصاد الجوية
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