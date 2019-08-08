برشلونة يرد على ريال مدريد ويقدم عرضًا ضخمًا لضم نيمار

أشارت تقارير إسبانية اليوم الخميس، إلى أن نادي برشلونةأرسل عرضاً من أجل التعاقد مع البرازيلي نيمار جونيور لاعب باريس سان جيرمان وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وقالت قناة "RAC 1" أن نادي برشلونة يخطط لإرسال عرض لباريس مع عدة لاعبين من ضمنهم فيليب كوتينيو لكن باريس يرد البيع لريال مدريد.





وأوضحت القناة الفرنسية أن نيمار يريد الانضمام إلى برشلونة لكن قد تنجح مفاوضات باريس وريال مدريد وتتحول رغبته للعب في سانتياجو برنابيو.





الجدير بالذكر أن نادي باريس سان جيرمان قد تعاقد مع نيمار في 2017 وذلك بعدما تم دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والبالغ 222 مليون.



