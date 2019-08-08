عموري يشكر إدارة وجماهير الهلال .. ويؤكد انتقاله للجزيرة الإماراتي

أعلن عمر عبدالرحمن "عموري" انضمامه إلى نادي الجزيرة الإماراتي بعدما خاض موسمًا واحدًا مع نادي الهلال دون أن يكشف عن تفاصيل العقد.





وكتب عموري في تغريدة عبر تويتر: "كل الشكر والتقدير لسيدي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان رئيس نادي الجزيرة على حرصه ودعمه إتمام صفقة انتقالي لنادي الجزيرة متمنيًا أن أكون عند حسن ظنه".





ووجّه عموري رسالة شكر لجماهير ولاعبي الهلال ورسالة مماثلة لسامي الجابر رئيس نادي الهلال السابق وكتب: "كل الشكر والتقدير لجمهور الهلال العريق الذي يصنع النجوم ويحفز اللاعبين على الإبداع وكل التوفيق للهلال لن أنساكم أبدًا وأنتم في القلب".





وأضاف: أتقدم بجزيل الشكر لرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الهلال السعودي على كل ما قدموه لي خلال وجودي في صفوف الفريق العريق.





وخص الدولي الإماراتي بالشكر سامي الجابر قائلاً: "يطيب لي أن أشكر نجم الكرة السعودية ورئيس مجلس إدارة نادي الهلال الأسبق سامي الجابر على دعمه وتشجيعه لي خلال فترة انضمامي للفريق".





وكان عموري قد انتقل للهلال في الصيف الماضي على سبيل الإعارة لمدة سنة قادمًا من صفوف العين الإماراتي، ولم يلعب عموري سوى 5 مباريات دورية مع الهلال وواحدة في مباراة السوبر السعودي أمام الاتحاد، قبل أن يتعرض لقطع في الرباط الصليبي في أكتوبر 2018 في مواجهة الهلال والشباب.





وكان الهلال قد فاوض عموري على تجديد عقده في فترة سابقة خلال الصيف الجاري، قبل أن يتراجع النادي ويقرر إيقاف المفاوضات بشكل نهائي.