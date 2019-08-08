انطلاق معرض "يا رايحين للنبي الغالي" بمتحف قصر المنيل بمناسبة عيد الأضحى (صور)
الخميس 08/أغسطس/2019 - 04:18 م
حسام زيدان
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انطلق اليوم ولمدة شهر قادم معرض مؤقت بعنوان "يا رايحين للنبي الغالي" في متحف قصر الأمير محمد علي في المنيل، وذلك في إطار الفعاليات التي ينظمها قطاع المتاحف بوزارة الآثار احتفالا بحلول عيد الأضحي المبارك.
ومن ناحيته قال الدكتور ولاء بدوي مدير عام متحف قصر المنيل، إن المعرض يبرز عدد من الآثار والمقتنيات النادرة للأمير محمد علي ومنها قطعتين أثريتين نادرتين من كسوة الكعبة، ومخطوط نهج البردة للإمام البوصيري مدحًا وحبًا في رسول الله، ومصحف نادر لياقوت المستعصمي.
ومجموعة من أندر مقتنيات الأمير منها صورتين نادرتين تعرضان لأول مرة للجمهور للأمير محمد علي توفيق وهو بملابس الاحرام ويؤدي مناسك الحج، ومجموعة من السبح النادرة من الأحجار الكريمة والكريستال.
ومن خلال الشرح يتم عرض تاريخ كسوة الكعبة في العصر الحديث لزوار المتحف، ودور دار الكسوة بالخرنفش وطرز وألوان كسوة الكعبة عبر العصور.
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