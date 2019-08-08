خاص.. الجبلاية عن إلغاء الحكم الخامس بالموسم الجديد: كل القرارات مؤجلة

نفى مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم والقائم بأعماله اللواء ثروت سويلم بشكل مؤقت، ما تردد حول فكرة إلغاء الحكم الخامس بالموسم الجديد.

وقال مصدر خاص في الجبلاية بتصريحات اليوم "للفجر الرياضي" ما يتردد بهذا الشأن عار تماما من الصحة، ولم يتم التطرق للحديث عنه من الأساس مؤخرا.

وأضاف المصدر، "كيف لنا أن ندرس إلغاء الحكم الخامس، ولم يتم الاستقرار على وجود المجلس الحالي بالفترة المقبلة، أو رحيله عقب قرارات الفيفا المنتظرة".

وتابع، "هذا الشأن سيكون خاص بلجنة الحكام، إذا أرادت ذلك سيتم مناقشته ولكن عقب إعلان المجلس الذي سيتم تعينه لإدارة الجبلاية مستقبلا، وتحديدا عقب موعد 20 أغسطس الجاري".

واختتم المصدر، عن تطبيق تقنية الفار بالموسم الجديد، "كل المؤشرات تتوجه لتأجيل تنفيذ الفكرة بالوقت الحالي، بسبب التكلفة العالية لتطبيق التقنية".