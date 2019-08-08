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سيد عبد الحفيظ يكشف حقيقة رحيل نجم الأهلي

الخميس 08/أغسطس/2019 - 04:14 م
سيد عبد الحفيظ يكشف حقيقة رحيل نجم الأهلي
سيد عبد الحفيظ
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محمد الصو
 
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كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، حقيقة انتقال هشام محمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لصفوف فريق طنطا على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعدادًا للموسم الجديد.

 

وقال عبد الحفيظ في تصريحات صحفية اليوم، "هشام محمد لم ينتقل لصفوف أي فريق حتى الآن، ونادي طنطا لم يتقدم بأي عروض رسمية لضم لاعب خط وسط الفريق من الأساس".

 

وأضاف عبد الحفيظ، أن من انتقل لنادي طنطا هو هشام شعبان مهاجم فريق 97، لمدة موسم على سبيل الإعارة.

 

وتتطرق مدير الكرة بالنادي خلال حديثه عن أحمد علاء قائلا:" انتقال أحمد علاء لطلائع الجيش قريب جدا وأن مسؤولي الفريقين يضعون الرتوش الأخيرة فقط، وسيتم الإعلان عن التفاصيل خلال الساعات القليلة المقبلة".

 

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