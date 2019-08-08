ميناء دمياط يستقبل 8741 طن قمح

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة، بينما غادر 5 سفن حاويات و 8 سفن بضائع عامة، و بذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 15 سفينة ، بالإضافة إلى 5 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .





كما غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2610 طن قمح . في حين غادر عدد 996 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 59805 من البضائع العامة منها عدد 18 سيارة نقل محملة بـ 769 طن قمح .





ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 54902 طن، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 46779 طنا .





وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 350 طن ألواح جبس و 3237 طن فوسفات و 3740 طن رمل .





كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 436 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 305 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1394 حاوية مكافئة .





بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 1317 طن خشب و 8741 طن قمح و 6204 طن حديد و 7750 طن خردة و 22128 طن ذرة و 1799 طن ميثانول .‎



