الأعياد في الأديان " محاضرة بثقافة الفيوم "





نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، تحت رعاية اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، عددًا من الأنشطة الفنية بفرع ثقافة الفيوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تحت إشراف الاستاذه سماح كامل مدير عام فرع ثقافة الفيوم.حيث نظم قصر ثقافة الفيوم ورش أشغال فنية لعمل خروف العيد من الفيوم، وعروض فنية لفرقة عرب الفيوم البدوية، وفرقة الموسيقى العربية، والانشاد الديني، وفرقه الفيوم لكورال وموسيقى الطفل، وإلقاء محاضرة عن عيد الاضحى المبارك بمكتبة اللاهون، وعمل ورشة رسم حر عن هجرة الرسول (ص) بمكتبة حي جنوب، وتعرض هذه الفنون خلال عيد الاضحى المبارك وحتى نهاية شهر اغسطس 2019 حسب البرنامج المعد بهذا الشأن وخطة فرع ثقافه الفيوم للاحتفال بعيد الاضحى المبارك.وفي مركز سنورس تم تنظيم ورشة فنية لمجسم خروف العيد، ومجسم الكعبة الشريفة من الفوم، وإلقاء محاضرة عن فضل يوم عرفه بمكتبة الكعابي.وفي مركز طامية تم إلقاء محاضرة عن وقفة عرفات، وعمل ورشة فنية لخروف العيد، وإلقاء محاضرة دينية ببيت ثقافة ابشواي، وإلقاء محاضرة بعنوان الأعياد في الأديان بمكتبة ثقافة اطسا، ومحاضرة عن هجرة الرسول (ص)، ومحاضرة عن عيد الاضحي المبارك بعنوان الأعياد عند المسلمين بمكتبة قلمشاه.