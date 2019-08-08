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"حياة وقداسة العذراء مريم".. في أول أيام النهضة الروحية بالسويس (صور)

الخميس 08/أغسطس/2019 - 04:07 م
حياة وقداسة العذراء مريم.. في أول أيام النهضة الروحية بالسويس (صور)
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أبوبكر عبد المعز
 
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احتشدت كنيسة العذراء مريم فى محافظة السويس بالمصلين فى أولى أيام النهضة الروحية لصيام العذراء مريم.

وبدأت النهضة بالصلاة والتمجيد والالحان الخاصة بالعذراء مريم بحضور القمص انطونيوس ميلاد وكيل المطرانية والأباء الكهنة وخورس شمامسة الكنيسة، وقدم كورال كنيسة العذراء مريم باقة من الترانيم الروحية التى نالت اعجاب الحضور وكان ضيف اليوم الاول فى النهضة القمص اشعياء حسنى راعى كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس قنطرة غرب بايبارشية الاسماعيلية.

والقى الكلمة الروحية عن حياة القديسة الطاهرة العذراء مريم منذ كانت صغيره فى الهيكل وصلاتها المستمره واقتنائها فضيلة النعمة وفضيلة الاتضاع وفضيلة التسليم ومخافة الله، واكد على انه يجب على الانسان ان يحمل داخل قلبة القداسة والطهارة والرحمة والبساطه والمحبة للجميع.

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