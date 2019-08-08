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المغرب يدين تفجير السيارة الإرهابي في القاهرة

الخميس 08/أغسطس/2019 - 04:05 م
المغرب يدين تفجير السيارة الإرهابي في القاهرة
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ترجمة - منة الشريف
 
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حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء أدانت وزارة الخارجية المغربية بشدة اليوم الخميس الهجوم المميت بسيارة مفخخة في العاصمة المصرية القاهرة.

وقالت الوزارة في رسالة بعثت بها إلى السفارة المصرية بالرباط: "أدانت المملكة المغربية بشدة العمل الإرهابي البغيض الذي وقع يوم الإثنين الماضي خارج المعهد الوطني للسرطان في القاهرة، مما أسفر عن مقتل 20 شخصًا على الأقل وإصابة العديد".

وجاء في الرسالة أن المغرب يؤكد تضامنه مع مصر ودعمه لمحاربة جميع أشكال الإرهاب.

كما قدمت الوزارة تعازيها المخلصة لعائلات الضحايا.

وكشف بيان صادر عن وزارة الداخلية المصرية أنه تم العثور على السيارة التي تسببت في الانفجار محملة بالمتفجرات، ووصف الحادث بأنه "عملية إرهابية".
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