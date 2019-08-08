وفد الكنيسة الإنجيلية والأرثوذكسية يهنئون محافظ القليوبية بعيد الأضحى (صور)

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استقبل الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، وفد الكنيسة الانجيلية والأرثوذكسية بالقليوبية، وذلك بحضور القس ايميل انور راعى الكنيسة الانجيلية بالقليوبية والمطران مرقص أسقف شبرا الخيمة وتوابعها والانبا بطرس اسقف شبين القناطر وتوابعها وعدد من الاباء الكهنة والقساوسة، وذلك لتقديم التهنئة بعيد الاضحي المبارك.



وأكد الوفد القبطي حرصه على الزيارة لتأكيد روح المواطنة وإننا نعمل تحت شعار العمل والإنتماء من أجل رفعة الوطن داعين الله أن يحفظ مصر ويحميها من كيد الحاقدين والكارهين.





ورحب المحافظ بوفد الكنيسة المصرية، مؤكدًا اعتزازه وتقديره بالروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري وروحه السمحة عن غيره من الشعوب، داعيًا الجميع من أبناء المحافظة بالعمل والإنتاج بروح الفريق الواحد نحو تحقيق مسيرة التنمية التى يتمناها الوطن وتعزيز كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة.



وأعرب المحافظ عن سعادته بهذه التهنئة والتي تؤكد على سلامة وقوة النسيج الوطني المصري، لافتًا إلى أن تبادل التهاني والزيارات بين عنصري الأمة المصرية يؤكد أن المصريين على أرض الوطن تجمعهم روح المودة والمحبة والرحمة والسلام معبرًا عن مشاعر التقدير لهذه الزيارة داعيًا الله عز وجل أن يعيد مثل هذه الأيام الطيبة المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات.





