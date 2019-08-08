"انخفاض التضخم لـ 7.8%" الأبرز.. نتائج اجتماع الحكومة الأسبوعي

شهد اجتماع الحكومة الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، العديد من التفاصيل الخاصة بالأحداث التي مرت على مدار الأسبوع، من بينها الحادث الإرهابي لمعهد الأورام، مشيرًا لتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة صرف التعويضات والمعاشات للمصابين وأسر الشهداء، فضلاً عن كشف نتائج الإصلاح الاقتصادي، بانخفاض التضخم لـ 7.8% وانخفاض البطالة لـ 7.5%.





واستهل رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة، بدعوة أعضاء الحكومة إلى الوقوف دقيقة حداد، على أرواح شهداء الحادث الإرهابي الذي وقع في محيط معهد الأورام.





سرعة صرف التعويضات والمعاشات للمصابين وأسر الشهداء

وأكد رئيس الوزراء، على تعامل الحكومة السريع مع الحادث، من خلال التحرك الفوري للوزراء المعنيين، سواء في إطار رعاية المصابين، وتقديم سبل العناية الطبية الكاملة لهم، لافتاً إلى تكليف رئيس الجمهورية بسرعة صرف التعويضات والمعاشات للمصابين وأسر الشهداء، والبدء على الفور في أعمال إصلاح مبنى معهد الأورام، مؤكداً أن المعهد سيكون أفضل مما كان، وستكون الفرصة متاحة لتطوير المبنى.





تبرع بعض الشركات بما تحتاجه أعمال ترميم معهد الأورام

في سياق متصل، أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه عقب الحادث مباشرة تمت إزالة آثار التفجير، وبعدها بساعات بدأ ما يقرب من 200 عامل العمل في الواجهات، لافتاً إلى تبرع أحد المكاتب الاستشارية بالاستشارات الهندسية المطلوبة لأعمال التطوير لمبنى المعهد، وقد بدأوا العمل بالفعل، كما يتم استقبال تبرعات المصريين على رقم الحساب (777) أو التبرعات التي تأتي إلى مقر المبنى نفسه. كما أعلن أن هناك عدداً من شركات مواد البناء المختلفة ستتبرع بما تحتاجه أعمال الترميم والتطوير.





انخفاض التضخم لـ 7.8% وانخفاض البطالة لـ 7.5%

وعرضت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عدداً من المؤشرات الاقتصادية الهامة، حيث أكدت أن التضخم انخفض إلى 7,8 %، مقابل 8,9 % خلال الشهر السابق، و13% في نفس الشهر من العام الماضي، لافتة إلى أن هذا مؤشر جيد، يؤكد أن هناك تزايداً في الإنتاج، وضبطاً للأسواق.





كما أوضحت الوزيرة أن البطالة انخفضت في الربع الثاني من العام الجاري لتصل إلى 7,5% مقارنة بـ 8,1% في الربع الأول، ما يؤكد أن السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة تسير في الاتجاه الصحيح. فيما أعلن البنك المركزى المصرى اليوم الخميس، إن معدل التضخم الأساسى تراجع إلى 5.9 % على أساس سنوى فى يوليو من 6.4 % فى يونيو.





مجمع الأسمدة الفوسفاتية سيحقق قيمة مضافة

كما أشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى افتتاح مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة، الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، كمشروع قومي جديد يضاف لسلسلة المشروعات القومية للدولة المصرية.





وأكد مدبولي أن هذا الصرح الصناعي العملاق يعد مصدر فخر لكل المصريين، وتجسيداً لإرادة هذا الشعب، حيث تم الانتهاء منه خلال فترة وجيزة، لافتاً إلى أن هذا المجمع سيحقق قيمة مضافة، بالإضافة إلى توفير فرص العمل، وكذا التصدير، متوجهاً بالشكر لكل من عمل وأنجز هذا المشروع.





على صعيد آخر، هنأ رئيس الوزراء، الوزراء وجموع المصريين بحلول عيد الاضحي المبارك، متمنياً أن يعيده الله على مصر بالخير واليمن والبركات.



