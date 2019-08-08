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"سالفيني" الإيطالي لم يشر إلى أية خطط لمستقبل الحكومة

الخميس 08/أغسطس/2019 - 04:00 م
سالفيني الإيطالي لم يشر إلى أية خطط لمستقبل الحكومة
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ترجمة: دينا الشريف
 
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قال مصدر اليوم الخميس أن زعيم حزب الرابطة الايطالية الحاكم ماتيو سالفيني لم يبلغ شريكه في الائتلاف أو رئيس البلاد بخططه لمستقبل الحكومة.

والتقى رئيس الوزراء جوزيبي كونتي بالرئيس سيرجيو ماتاريلا اليوم الخميس وسط توتر متزايد داخل الائتلاف يمكن أن يؤدي إلى انهياره أو تعديل وزاري على الأقل.

وقال مصدر حكومي إن كونتي ناقش الوضع السياسي مع ماتاريلا ولم يرد ذكر لأزمة حكومية أو لاستقالة كونتي.

وأضاف: "الجميع ينتظر أن يعرف قرار سالفيني.

وقال المسؤول الكبير: "حتى ذلك الحين، لا يوجد شيء لفعله، أو قرر، أو خطط، أو تكهن".

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