برلمانية: مجمع الأسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة انجاز جديد في عهد السيسي

أشادت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة، مؤكدة أن حجم المجهود في هذا المجمع خرافي.





وأضافت رزق الله، أن هذا المجمع يعد الأضخم من نوعه في الشرق الأوسط، وتم الانتهاء منه في 3 سنوات ما يعد وقتًا قياسيًا، وطبقًا لأعلى معدلات الجودة فى العالم، مُشيرة إلى أن تبلغ الطاقة الإنتاجية نحو مليون طن سنويًا بتكلفة 12 مليار جنيه، وسيعمل على على انتاج الأسمدة البلورية الذوابة وحامض الفوسفوريك التجاري النقي، لأول مرة في مصر.



