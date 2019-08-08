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دجيكو يقترب من إنتر

الخميس 08/أغسطس/2019 - 02:47 م
دجيكو يقترب من إنتر
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كشفت تقارير إخبارية، أن نادي إنتر ميلان الإيطالي يقترب من ضم المهاجم البوسني إدين دجيكو قادماً من روما.




أكدت صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الرياضية، أن "النيراتزوري" سيدفع مبلغاً يقل من 20 مليون يورو للتعاقد مع المهاجم صاحب (33 عاماً).




ويمتلك دجيكو سيرة ذاتية مميزة باحترافه في صفوف فولفسبورغ الألماني، ومانشستر سيتي الإنجليزي، وهو يلعب بصفوف روما منذ 2015.
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