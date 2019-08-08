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وزارة التخطيط :7.5% تراجع بمعدل البطالة في مصر خلال الربع الثاني

الخميس 08/أغسطس/2019 - 02:53 م
وزارة التخطيط :7.5% تراجع بمعدل البطالة في مصر خلال الربع الثاني
وزارة التخطيط
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وكالات
 
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 قال بيان صادر عن وزارة التخطيط المصرية يوم الخميس إن معدل البطالة بمصر انخفض إلى 7.5 بالمئة في الربع الثاني من 2019 مقارنة مع 8.1 بالمئة في الربع الأول.


وفي 15مايو الماضي قال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء إن معدل البطالة فى البلاد هبط إلى 8.1 % فى الربع الأول من هذا العام مقابل 10.6% قبل عام.

وبلغ معدل البطالة 8.9% فى الربع الأخير من 2018.

وذكر جهاز الإحصاء فى بيان أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 2.267 مليون فى الربع الأول، بانخفاض 827 ألفا عن الربع المقابل من 2018 وبتراجع 224 ألفا عن الربع الرابع من 2018.

وأظهرت بيانات الجهاز أن حجم قوة العمل بلغ 27.968 مليون فرد.

وتعمل مصر على الكثير من المشروعات القومية الكبيرة الكثيفة العمالة مثل العاصمة الإدارية الجديدة وأنفاق قناة السويس والطرق الجديدة وهو ما يساهم بشكل أساسى فى خفض معدلات البطالة. 
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