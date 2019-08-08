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مصر تفوز بلقب البطولة العربية للسباحة القصيرة فى إنجاز جديد للرياضة المصرية

الخميس 08/أغسطس/2019 - 02:49 م
مصر تفوز بلقب البطولة العربية للسباحة القصيرة فى إنجاز جديد للرياضة المصرية
منتخب مصر للسباحة القصيرة للناشئين تحت ١٨ عاما
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الفجر الرياضي
 
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حقق منتخبنا الوطنى للسباحة القصيرة للناشئين تحت ١٨ عاما ، إنجازا جديدا للسباحة المصرية ، بالحصول على المركز الأول وكأس البطولة العربية للسباحه القصيرة التى أختتمت اليوم الخميس بالعاصمة المغربية الدار البيضاء، حيث حصل المنتخب على ٤٠ ميداليه متنوعه ، بواقع 16 ميدالية ذهبية ، و9 ميداليات فضية ، و15 ميدالية برونزية ، وبذلك تكون السباحة المصرية قد اكتسحت البطولة العربية ، لتفوز باللقب بجدارة واستحقاق .

ضم المنتخب 19 سباحا وسباحه هم : 

عمر عادل ، كريم حاتم ، إبراهيم أحمد ، يوسف طارق ، كريم الحويشى، عمر المنسي ، كريم وليد ، يوسف هانى ، محمد زياد ، سلمى هانى ، رولا حسنى ، لجين ضياء ، روان أبو الفضل ، ساره حسن ، فريدة ثروت ، دينا الطيبى ، نورهان زناتي ، رؤي أحمد فرج ، سهيله أبو المجد ، وضم الجهاز الفنى الدكتور محمد دسوقى مديرا فنيا ، وحسين عامر مدربا عاما ، وعلى أبو غادير مدربا ، وهالة غازى مقررة اللجنة الفنية بالاتحاد مديرة إدارية والتى قامت بدور رئيس البعثة ، وحرص المهندس ياسر إدريس رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصرى للسباحة وعضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية على حضور نهائيات البطولة.
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