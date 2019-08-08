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باكستان تمنع عرض الأفلام الهندية في البلاد

الخميس 08/أغسطس/2019 - 02:47 م
باكستان تمنع عرض الأفلام الهندية في البلاد
ملصقات أفلام هندية
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وكالات
 
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أكدت مستشارة رئيس الحكومة الباكستانية أن بلادها ستمنع عرض الأفلام الهندية في قاعات السينما، في الوقت الذي يزيد فيه التوتر بين البلدين بسبب النزاع حول إقليم كشمير.

 

وصرحت المستشارة، فردوس عاشق أعوان، في تغريدة على "تويتر" بأنه "لن يتم عرض أي فيلم سينمائي هندي في دور سينما باكستان. الأعمال الدرامية، والأفلام، والمحتوى الهندي المشابه سيمنع تماما في باكستان".

 

وطردت باكستان، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، السفير الهندي لديها، مضيفة أنها تعتزم خفض مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع نيودلهي وتعليق التبادل التجاري.

 

وتصاعد التوتر حول كشمير، مطلع العام الجاري، على خلفية تفجير انتحاري أودى بحياة 40 عنصرا من الشرطة الهندية، وخلف أزمة حادة تحولت إلى مواجهة جوية مباشرة بين الهند وباكستان.

 

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