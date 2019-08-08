"MBC مصر" تعرض حلقة هيفاء وهبي ومحمد سعد في "وش السعد" غدًا

في حلقة خاصة ومميزة من حلقات "المسرح – البرنامج" الكوميدي الساخر "وش السعد" (The Comedy Night Show)، مع النجم محمد سعد، يستضيف محمد سعد النجمة هيفاء وهبي في إطلاله خاصة وساخرة على مسرح البرنامج وتُشاركه العرض بالتمثيل والغناء.

تنطلق الحلقة مع الشخصية الكوميدية الشهيرة "بوحة" الذي يفتتح قناة فضائية،... لتبدأ بعدها السخرية والنقد إلى "بوحة" حول انتقاله من "الجزارة" إلى "الإعلام"، خصوصاً وأن "بوحة" ذاته يصرّ على تقديم برنامج في فضائيته الجديدة"، وتُعرض هذه الحلقة من البرنامج" الكوميدي الساخر "وش السعد" غداً "الجمعه" في الثامنة مساءً، وتُعاد في تمام الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل.

حلقات"المسرح – البرنامج"، "وش السعد" شارك في كتابته فريق من الكُتاب، تحت إشراف المؤلّف سامح سر الختم، وأخرجها تلفزيونياً سامح عبد العزيز، وأخرجها مسرحياً أشرف زكي وهشام عطوة، ويشارك في بطولتها هشام إسماعيل، سامية الطرابلسي، وحسن عبد الفتاح.

تُعرض هذه الحلقة من برنامج "وش السعد"، مع النجم محمد سعد، على "MBC مصر"، الجمعة 9 أغسطس 2019، الساعة 08:00 مساءً، ويُعاد عرضها الساعة 12:30 بعد منتصف الليل.