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نيمار يعلن قراره النهائي حول الانضمام لريال مدريد

الخميس 08/أغسطس/2019 - 02:39 م
نيمار يعلن قراره النهائي حول الانضمام لريال مدريد
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أعلن البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي قراره النهائي في صفقة الانضمام لنادي ريال مدريد هذا الصيف.


واكدت التقارير على أن نيمار وافق بشكل مبدئي على الانضمام لنادي ريال مدريد هذا الصيف ليرحل عن صفوف باريس سان جيرمان بشكل رسمي.


وجاء قرار نيمار بالموافقة على ريال مدريد بعدما أدرك جيداً صعوبة الانضمام لنادي برشلونة بسبب عدم توصل الناديين لاي اتفاق بسبب رفض ناصر الخليفي .
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