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جمال المقص مديرا فنيا لنادي سمنود بالقسم الثالث

الخميس 08/أغسطس/2019 - 02:38 م
جمال المقص مديرا فنيا لنادي سمنود بالقسم الثالث
مجلس إدارة نادي سمنود
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سارة سالم
 
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أعلن مجلس إدارة نادي سمنود تعيين جمال المقص مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم، خلفا لمحمد اسماعيل الذي أعتذر عن إستكمال المهمة منذ أيام.


إجتمع المقص الذي سبق له العمل في بلدية المحلة وجمهورية شبين، مع مجلس إدارة النادي بالأمس لدراسة إحتياجات الفريق للموسم الجديد، وتم الإستقرار علي ان يعاونه محمد سمير مدرب عام، وحمادة الغواب وحسام الشاذلي، وعبدالله الاشرم إداري الفريق.


ويسعي سمنود لإجراء بعد التدعيمات خلال هذه الفترة للمنافسة علي الصعود للقسم الثاني وتحقيق حلم جماهيره.

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