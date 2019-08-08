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رئيس الزمالك يصدم جماهيره بقرار ناري

الخميس 08/أغسطس/2019 - 02:32 م
رئيس الزمالك يصدم جماهيره بقرار ناري
لاعبي الزمالك
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هاني عصام
 
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رفض رئيس نادي الزمالك بشكل نهائي فكرة عودة أيًا من الثلاثي البرتغالي جيسفالدو فيريرا أو جورفان فييرا أو جايمي باتشيكو لقيادة الفريق من جديد.


وتلقى مسئولو الزمالك ترشيحات من بعض الوسطاء بعودة أيًا من الثلاثي بسبب تجاربهم الناجحة مع الفريق من قبل وارتباط الجماهير بهم.


وقوبل الأمر بالرفض من جانب رئيس نادي الزمالك والذي أكد على عدم مناقشة المبدأ من الأساس وعدم عودتهم لقيادة الفريق بصورة نهائية.

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