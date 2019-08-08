"موقع التنسيق الالكتروني فقط".. أبرز طرق التحويل بين الكليات لتقليل نسبة الاغتراب

بدأ موقع التنسيق الإلكترونى على بوابة الحكومة المصرية، صباح اليوم الخميس، استقبال طالبات تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق، وذلك حتى يوم 20 أغسطس الجاري.





وستكون هذه التحويلات بنسبة 10% من الطلاب المقبولين بالكليات المختلفة ويتم تنفيذها لإعادة لم شمل الأسرة المصرية، حيث تتم محاسبة الطالب على المكان الذى حصل منه على الثانوية العامة وليس محل ميلاده.





وحرصاَ على معرفة أبرز طرق التحويل بين الكليات لتقليل نسبة الإغتراب، أعلن موقع التنسيق الإلكترونى على بوابة الحكومة المصرية، التابع لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، قواعد تقليل الاغتراب أو التحويلات بين الكليات لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق.





قواعد تحويل تقليل طلبات الاغتراب

وأوضح الموقع بتنسيق الجامعات 2019، أن الغرض الأساسى من تحويل الطالب، بعد ترشيحه عن طريق مكتب التنسيق، هو تقليل اغتراب الطالب بحيث يلتحق بكلية فى المنطقة (أ)، وليس الغرض من التحويل تغيير رأى الطالب وإعادة ترشيحه فى موقع آخر، وتنقسم عملية التحويل إلى نوعين التحويل المناظر والتحويل غير المناظر.

وأشار الموقع خلال تنسيق الجامعات 2019، إلى أن تحويل إلى كلية غير مناظرة به يسمح للطالب الذى تم ترشيحه فى عملية التنسيق فى كلية ما خارج أو داخل منطقته الجغرافية (أ)، بالتقدم للتحويل إلى كلية غير مناظرة فى منطقته الجغرافية (أ) فقط، بشرط ضرورة توافر ما يلى.





1_الحد الأدنى لمجموع الدرجات

أوضح موقع التنسيق، أن الشرط الأول هو حصول الطالب على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذى قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها (انتظام / انتساب)، وكذلك شرط استيفاء باقى قواعد القبول بالكلية مثل النجاح فى اختبارات القدرات إن وجدت.

وأضاف الموقع، أن مثالا لذلك طالب قبل بكلية الهندسة جامعة أسيوط، وهو من محافظة الغربية يمكنه التقدم للتحويل إلى كلية غير كلية الهندسة (العلوم {رياضة} – الآداب – التجارة... إلخ) فى جامعة طنطا، حيث تقع جامعة طنطا فى النطاق الجغرافى (أ)، وبشرط أن يكون مجموعه مستوفى للحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.





2_التحويل للكليات المناظرة

وحول تحويل إلى كلية مناظرة، أضاف الموقع أنه يسمح للطالب الذى تم ترشيحه فى عملية التنسيق فى كلية ما خارج منطقته الجغرافية (أ) بالتقدم للتحويل إلى كلية مناظرة فى منطقته الجغرافية (أ) فقط وبغض النظر عن الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذى قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها، ومثال لذلك طالب قبل بكلية الهندسة جامعة أسيوط وهو من محافظة الغربية يمكنه التقدم للتحويل إلى كلية الهندسة جامعة طنطا حيث تقع جامعة طنطا فى النطاق الجغرافى (أ) وذلك طبقاً لترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين فى التحويل.

وفى حالة وجود أكثر من كلية مناظرة فى النطاق الجغرافى (أ) يسمح للطالب الذى رشح لكلية ما خارج النطاق الجغرافى (أ) بالتحويل للكلية المناظرة ذات الحد الأدنى الأقل فى منطقته الجغرافية (أ)، ومثال لذلك فى القاهرة الكبرى خمسة كليات للهندسة (القاهرة – عين شمس – حلوان – المطرية – شبرا) والحد الأدنى للقبول (392 و391 و390 و388 و387) درجة فيسمح فقط بالتحويل المناظر للكلية الأقل فى الحد الأدنى (387 درجة)، وذلك طبقاً لترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين فى التحويل.





تحويلات تقليل الاغتراب في نظام"الانتساب"

وبالنسبة للتحويل المناظر لتقليل الاغتراب فى الكليات التى تطبق نظامى القبول (الانتظام – الانتساب الموجه)، فيتم مراعاة ما يلى:

الحالة الأولى فى حالة ترشيح الطالب إلى كلية ما (انتظام) ويرغب فى التحويل إلى كلية مناظرة لتقليل الاغتراب فيكون التحويل فى هذه الحالة وفقاً لما يلى، إذا كان الطالب حاصل على مجموع درجات يفوق أعلى مجموع درجات قبلته الكلية التى يرغب فى التحويل إليها طبقاً لنظام الانتساب الموجه فيتم قيده حال الموافقة على تحويله وفقاً لنظام (الانتظام).

وإذا كان الطالب حاصل على مجموع درجات يساوى أو أقل من أعلى مجموع درجات قبلته الكلية التى يرغب فى التحويل إليها طبقاً لنظام الانتساب الموجه فيتم قيده حال الموافقة على تحويله وفقاً لنظام (الانتساب الموجه).

أما الحالة الثانية فى حالة ترشيح الطالب إلى كلية ما (انتساب موجه) ويرغب فى التحويل إلى كلية مناظرة لتقليل الاغتراب فيكون التحويل فى هذه الحالة وفقاً لنظام (الانتساب الموجه) فقط ولا يجوز قيده وفقاً لنظام الانتظام، يتم التحويل للبرامج الجديدة بكليات الجامعات المصرية عن طريق الجامعات مباشرة وفى حدود الحد الأدنى للقطاع، ويكون التحويل بسبب النقل الإدارى عن طريق الجامعة مباشرة وبشرط موافقة الجامعة والكلية المعنية بالتحويل إليها، ويكون التحويل بسبب الحالات المرضية عن طريق الجامعات مباشرة تطبيقاً للمادة (86) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

كما تعتبر كلية التخطيط العمرانى بالقاهرة من الكليات الفريدة وليس لها مناظر، والتحويل منها أو إليها يخضع لنظام التحويل لكليات غير مناظرة.





3- ضرورة الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

4- التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط

5- لا توجد تحويلات ورقية .

6- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

7- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).

8- تكون المفاضلة بين الطلاب، على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة



