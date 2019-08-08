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عاجل.. نيمار يخون برشلونة ويوافق على عرض ريال مدريد

الخميس 08/أغسطس/2019 - 02:19 م
عاجل.. نيمار يخون برشلونة ويوافق على عرض ريال مدريد
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أدلي البرازيلي نيمار مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بقراره في عملية انضمامه لنادي ريال مدريد الإسباني خلال الصيف الجاري.


واكد الصحفي الإسباني إغناسيو ميغيليز على أن نيمار وافق بالفعل على الانضمام لريال مدريد بعد تعثر انتقاله لنادي برشلونة هذا الصيف بسبب رفض ناصر الخليفي.


وقال الصحفي والإعلامي إغناسيو ميغيليز لبرنامج (التشيرينغيتو): نيمار قال نعم للأنضمام لـريال مدريد.


واشارت التقارير إلى أن ريال مدريد قد يضع الرتوش الأخيرة على صفقة نيمار خلال الساعات القادمة.
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