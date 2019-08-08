زلزال بقوة 6.5 ريختر يضرب جنوب غربي تركيا
الخميس 08/أغسطس/2019 - 02:31 م
وكالات
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هز زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر، اليوم الخميس، جنوب غربي تركيا، من دون الإفادة بوقوع ضحايا حتى كتابة الخبر.
وقال مرصد "كانديلي" التركي للزلازل،
إن زلزالا ضرب مدينة دنيزلي، مشيرا إلى أنه وقع على عمق 10 كيلومترات تحت الأرض.
بدورها، قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية
إن الزلزال بلغت قوته 5.8 درجة على مقياس ريختر.
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