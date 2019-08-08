ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

زلزال بقوة 6.5 ريختر يضرب جنوب غربي تركيا

الخميس 08/أغسطس/2019 - 02:31 م
زلزال بقوة 6.5 ريختر يضرب جنوب غربي تركيا
زلزال - أرشيفية
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

هز زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر، اليوم الخميس، جنوب غربي تركيا، من دون الإفادة بوقوع ضحايا حتى كتابة الخبر.

 

وقال مرصد "كانديلي" التركي للزلازل، إن زلزالا ضرب مدينة دنيزلي، مشيرا إلى أنه وقع على عمق 10 كيلومترات تحت الأرض.

 

بدورها، قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال بلغت قوته 5.8 درجة على مقياس ريختر.

 

Advertisements
المزيد عن: زلزال جنوب غربي تركيا تركيا
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
برشلونة - أسبانيا
1
x
01:00
0
نابولي - إيطاليا