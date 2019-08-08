مهرجان القاهرة السينمائي يفتح باب التقديم لورشة Screen Buzz تطوير السيناريو التلفزيوني

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن فتح باب التقديم للنسخة الثانية من ورشة Screen Buzz لتطوير السيناريو التلفزيوني، التي تُقام بالشراكة مع أيام القاهرة لصناعة السينما (من 21 إلى 26 نوفمبر 2019)، وسوف تركز الورشة على كتابة السيناريو للمشاريع التلفزيونية في العالم العربي، كما ستمنح الفرصة للمشاركين لتطوير سيناريوهاتهم على يد أبرز خبراء الصناعة في هوليوود الذين تمكنوا من تحقيق نجاح دولي.

وسوف يظل باب التقدم مفتوحاً حتى 12 سبتمبر 2019. وتبحث Screen Buzz عبر الورشة عن أفضل المشاريع التليفزيونية في مرحلة التطوير ومن تأليف كُتاب عرب موهوبين مقيمين في العالم العربي.

وتتعاون Screen Buzz للعام الثاني على التوالي مع مهرجان القاهرة السينمائيالدولي برئاسة محمد حفظي الذي يعقب قائلاً: "ساهمت Screen Buzz بصورة كبيرة في اكتشاف وتطوير قصص مذهلة من تأليف كُتَّاب عرب موهوبين، وذلك من خلال ورشة تطوير السيناريو التليفزيوني التي أقيمت العام الماضي. لديّ شعور إيجابي بأن ورشة العام الحالي ستحقق هدفها وستساهم في تحقيق المزيد من النجاح لـأيام القاهرة لصناعة السينما".

وعلق أرون لوبل مؤسس ورئيس AAM قائلاً "متحمسون للعودة مرة أخرى إلى القاهرة، التي تمثل قلب صناعة الترفيه في العالم العربي، كما يسعدنا التعاون مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في العمل برفقة العديد من أفضل مواهب في المنطقة على تطوير سيناريوهاتهم".

وكانت Screen Buzz قد أقامت العام الماضي ورشة لتطوير السيناريو التلفزيوني لمدة خمسة أيام، وقادها المؤلف والمنتج مارك غوفمان (The Umbrella Academy (Netflix) | The West Wing (NBC))، المؤلف سامويل باوم (The Wizard of Lies (HBO)وLie to Me (FOX)) والمؤلفة والمنتجة جيسيكا ميكلنبرغ (Stranger Things وGypsy (Netflix)).

وتقول جيسيكا ميكلنبرغ عن تجربتها في القاهرة العام الماضي: "كان شرفاً كبيراً لي أن أساعد كل كاتب على صناعة قصته، والعثور على نقاط قوته، وتشكيل منظوره، ووضع تعريف لشخصياته. كل شخص بدأ الورشة بأفكار قوية حول ما يريد قوله، وبقصص قوية تستحق الطرح على أي منصة".

وكانت Screen Buzz قد قدمت محاضرة خلال أيام القاهرة لصناعة السينما في العام الماضي، بالإضافة إلى حلقة نقاشية تحت عنوان "هوليوود هنا: إضفاء الحرفة الأميركية لصناعة الترفيه العربية" بمشاركة آرون بول مؤسس ورئيس AAM والنجمة الأردنية صبا مبارك والمخرج المصري تامر محسن.