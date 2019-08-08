مشاده كلاميه حاده في مران المنيا استعداداً للموسم الجديد
الخميس 08/أغسطس/2019 - 02:19 م
سالم خليل
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شهد تدريب فريق نادي المنيا حدوث مشاده كلاميه حاده بين المدرب العام لنادي المنيا وأخصائي العلاج الطبيعي للفريق اثناء مران الفريق المنياوي .
وذكر مصدر لـ "الفجر الرياضي" أن المشاده حدثت اليوم خلال التدريبات الجماعية استعدادا للموسم الكروي الجديد 2019\2020 كما يستعد الفريق المنياوي لخوض معسكر خارجي قبل انطلاق الموسم .
ويسعي الفريق المنياوي لتحقيق هدف الجماهير المنياويه بتحقيق أمل الصعود للدوري الممتاز مره أخرى حيث أن الفريق كان آخر صعود له موسم 2013\2014.
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