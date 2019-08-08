مشاده كلاميه حاده في مران المنيا استعداداً للموسم الجديد





شهد تدريب فريق نادي المنيا حدوث مشاده كلاميه حاده بين المدرب العام لنادي المنيا وأخصائي العلاج الطبيعي للفريق اثناء مران الفريق المنياوي .





وذكر مصدر لـ "الفجر الرياضي" أن المشاده حدثت اليوم خلال التدريبات الجماعية استعدادا للموسم الكروي الجديد 2019\2020 كما يستعد الفريق المنياوي لخوض معسكر خارجي قبل انطلاق الموسم .