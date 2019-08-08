تباين بأسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الخميس 8-8-2019
الخميس 08/أغسطس/2019 - 02:26 م
الفجر الاقتصادي
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تباينت أسعار العملات اليوم الخميس 8-8-2019 أخر تداول قبل إجازة عيد الاضحى المبارك
وتنشر القحر أخر تحديث لأسعار العملات وفقاً لأخر بيانات الدولار لايف والبنك الأهلي المصري كالأتي :
سعر الدولار اليوم
سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم، طبقا لآخر بيانات الدولار لايف ، 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى اليوم
سجل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، طبقا لآخر بيانات الدولار لايف ، 4.38 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع.
سعر اليورو الأوروبى اليوم
سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم ،ارتفاعاً طفيفاً ووفقاً لآخر تحديثات الدولار لايف ، 18.49 للشراء، 18.62 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 20.04 جنيه للشراء، و20.22 جنيه للبيع .
سعر الدينار الكويتى اليوم
سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره 54.29 جنيه للشراء، 54.7 جنيه للبيع.
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