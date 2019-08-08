ننشر الكشوف النهائية للمرشحين في انتخابات الأطباء.. و16 منافسا على مقعد النقيب

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أعلنت النقابة العامة للأطباء، اليوم الخميس، عن الكشوف النهائية للمرشحين فى انتخابات التجديد النصفي للنقابة المقرر إجراؤها فى 11 أكتوبر المقبل، بعد غلق باب التنازلات مؤخرا، حيث وصل عدد المرشحين على مقعد النقيب العام للأطباء 16 مرشحا.



وجاءت نتائج الكشوف النهائية كالتالي:



على مستوى النقيب العام يتنافس 16 مرشحا.

على مستوى النقابة العامة أكثر من 15 سنة يتنافس 35 مرشحا.

على مستوى النقابة العامة أقل من 15 سنة يتنافس 14 مرشحا.

على مستوى منطقة القاهرة أكثر من 15 سنة يتنافس 9 مرشحين.

على مستوى وسط الدلتا أقل من 15 سنة يتنافس 3 مرشحين.

على مستوى غرب الدلتا أقل من 15 سنة يتنافس 4 مرشحين.

على مستوى منطقة شمال الصعيد أكثر من 15 سنة يتنافس 5 مرشحين.

على مستوى منطقة جنوب الصعيد أقل من 15 سنة يتنافس 3 مرشحين



يُذكر أنه تنازل عن الترشح على مقعد النقيب العام مؤخرا 6 مرشحين هم: (منى مينا، إبراهيم الزيات، إيهاب الطاهر، أيمن سالم، وهاني همام).



وعلى مقاعد فوق السن تنازل 12 مرشحا، بينما تنازل 15 مرشحا على مقاعد مستوى تحت السن، و7 مرشحين على مقاعد مستوى قطاع القاهرة، و3 مرشحين على مقاعد مستوى وسط الدلتا، و4 مرشحين على مستوى شرق الدلتا، و7 مرشحين على مستوى شمال الصعيد، ومرشح واحد فقط على مستوى جنوب الصعيد.