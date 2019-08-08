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محمد عز يطرح بوستر "حمام الست" قبل افتتاحها في عيد الأضحي

الخميس 08/أغسطس/2019 - 01:27 م
محمد عز يطرح بوستر حمام الست قبل افتتاحها في عيد الأضحي
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الفجر الفني
 
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طرح الفنان محمد عز البوستر الدعائي لمسرحية "حمام الست"، تمهيدا لافتتاحها في ثاني أيام عيد الأضحى على مسرح بيرم التونسي في الإسكندرية، وتصدر البوستر عز وندى بسيوني وهاجر الشرنوبي.

ويدور العرض حول أحد المواطنين أنه اكتشف حمام الملكة كليوباترا في بيته الذي يقع في مدينة الإسكندرية بمنطقة بحري، ويقوم أحد باحثي الأثار بوضع يده على الحمام باعتبار أنه اكتشاف خاص به.

"حمام الست" بطولة ندى بسيوني، محمدعز، هاجر الشرنوبي، زياد يوسف، علاء زينهم ومن تأليف وإخراج جمال ياقوت.

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