تقارير.. نيمار إلى برشلونة اليوم

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تطورات جديدة في صفقة البرازيلي نيمار مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الصيف.









وافادت صحيفة سبورت الكتالونية أن هناك حالة تأهب كبيرة من جانب جماهير ريال مدريد وبرشلونة للإعلان الرسمي عن الصفقة بعد مماطلة واضحة من ناصر الخليفي رئيس النادي الفرنسي.









واكدت صحيفة سبورت على أن نيمار لن ينضم إلى برشلونة إذا بقي كوتينيو مع الفريق ولم يرحل هذا الصيف.







