نائلة فاروق تترأس بعثة التلفزيون لتغطية موسم الحج
الخميس 08/أغسطس/2019 - 01:20 م
ميسون أبو الحسن
Advertisements
Advertisements
تترأس نائلة فاروق رئيس قطاع التلفزيون المصري، بعثة الهيئة الوطنية للإعلام، لتغطية موسم الحج لعام ٢٠١٩ إعلاميًا من الأراضي المقدسة.
وتسافر رئيس التلفزيون إلى المملكة العربية السعودية، للتنسيق الإعلامي مع المسرولين بوزارة الإعلام السعودية؛ لبث الرسائل ونقل نفرة الحجيج وغيرها من مناسك الحج على شاشات التلفزيون الرسمي.
وتسافر رئيس التلفزيون إلى المملكة العربية السعودية، للتنسيق الإعلامي مع المسرولين بوزارة الإعلام السعودية؛ لبث الرسائل ونقل نفرة الحجيج وغيرها من مناسك الحج على شاشات التلفزيون الرسمي.
Advertisements
- وزير الإعلام السعودي: 170 دولة نقلت مناسك حج هذا العام
- وزارة الإعلام تقيم الحفل السنوي لتكريم الوفود المشاركة في الحج
- اليوم.. أول فوج لحجاج الجمعيات يغادر مطار القاهرة
- "الأعلى للإعلام": مسؤولون عن الوفد المصري المشارك في تغطية مناسك الحج
- مكرم محمد: مسؤولون بشكل كامل عن الوفد الإعلامي لتغطية مناسك الحج
- "الوطنية للإعلام" تستعد لتغطية مناسك الحج عبر "ماسبيرو"
- رئيس الوزراء يعرب عن تقديره للتنسيق بين الجهات المُنظِمة لموسم الحج
- رئيس بعثة الحج بـ"التضامن": انطلاق ثالث أفواج حجيج الجمعيات الأهلية للمدينة المنورة
- الإعلام تدعوا مقدمي خدمات البث للحصول على التصاريح اللازمة لتغطية موسم الحج
- "التضامن": أتوبيسات مكيفة وحديثة لتفويج الحجيج