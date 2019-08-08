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نائلة فاروق تترأس بعثة التلفزيون لتغطية موسم الحج

الخميس 08/أغسطس/2019 - 01:20 م
نائلة فاروق تترأس بعثة التلفزيون لتغطية موسم الحج
نائلة فاروق
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ميسون أبو الحسن
 
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تترأس نائلة فاروق رئيس قطاع التلفزيون المصري، بعثة الهيئة الوطنية للإعلام، لتغطية موسم الحج لعام ٢٠١٩ إعلاميًا من الأراضي المقدسة.


وتسافر رئيس التلفزيون إلى المملكة العربية السعودية، للتنسيق الإعلامي مع المسرولين بوزارة الإعلام السعودية؛ لبث الرسائل ونقل نفرة الحجيج وغيرها من مناسك الحج على شاشات التلفزيون الرسمي.



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المزيد عن: وزارة الإعلام السعودية نائلة فاروق موسم الحج الفجر التلفزيون المصري
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