ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الزمالك يتفق مع المدرب الجديد

الخميس 08/أغسطس/2019 - 01:15 م
الزمالك يتفق مع المدرب الجديد
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
توصل مسئولو نادي الزمالك لاتفاق مع الصربي ميلوفيتش قيادة الفريق في الفترة المقبلة بعد إقالة خالد جلال من تدريبات الفريق الأول.


واتفق أمير مرتضي المشرف العامل على الكرة مع الصربي ميلوفيتش لقيادة الفريق مقابل مبلغ مليون ونصف دولار في الموسم الواحد.


واشترط المدرب الصربي تواجد معه مدرب أحمال ومدرب عام وأخر للحراس أجنبي فقط، وباقي الجهاز مصري.


الجدير بالذكر أن طارق يحيي يتولي حالياً تدريب الفريق الأول بشكل مؤقت لحين إنهاء التعاقد مع المدرب الأجنبي.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
من ترشح أن يتولي قيادة منتخب مصر ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
برشلونة - أسبانيا
1
x
01:00
0
نابولي - إيطاليا