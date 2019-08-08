الزمالك يتفق مع المدرب الجديد

توصل مسئولو نادي الزمالك لاتفاق مع الصربي ميلوفيتش قيادة الفريق في الفترة المقبلة بعد إقالة خالد جلال من تدريبات الفريق الأول.









واتفق أمير مرتضي المشرف العامل على الكرة مع الصربي ميلوفيتش لقيادة الفريق مقابل مبلغ مليون ونصف دولار في الموسم الواحد.









واشترط المدرب الصربي تواجد معه مدرب أحمال ومدرب عام وأخر للحراس أجنبي فقط، وباقي الجهاز مصري.