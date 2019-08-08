ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بنك قطر الأول يبحث تخفيض رأس المال بنسبة 65% لإطفاء الخسائر

الخميس 08/أغسطس/2019 - 01:16 م
بنك قطر الأول يبحث تخفيض رأس المال بنسبة 65% لإطفاء الخسائر
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
Advertisements
المزيد عن: قطر رأس المال بنك قطر الأول إطفاء الخسائر
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
برشلونة - أسبانيا
1
x
01:00
0
نابولي - إيطاليا