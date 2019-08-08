بنك قطر الأول يبحث تخفيض رأس المال بنسبة 65% لإطفاء الخسائر
الخميس 08/أغسطس/2019 - 01:16 م
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- بنك قطر الأول يبحث تخفيض رأس المال بنسبة 65% لإطفاء الخسائر