عروض مسرحية في القاهرة والمحافظات.. وفرق الفنون الشعبية تجوب الأقاليم

دار الأوبرا المصرية

تنطلق عقب عيد الاضحى المبارك فعاليات المهرجان الصيفى بمسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " فى الثامنة مساء الجمعة 16 اغسطس وتستمر حتى 6 سبتمبر وتضم 9 حفلات لنخبة من نجوم الموسيقى والغناء هم فرقة بغدادى بيج باند، مى فاروق، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، مروة ناجى وفرقة المايسترو علاء ياسين ، على الحجار ، التونسية غالية بن على ، محمد محسن ، خالد سليم ومدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته,

كما يتم تكريم 9 شخصيات ساهمت فى اثراء الحركة الفنية فى مصر والوطن العربى هم سامى فتح الله والمهندس عبد الرحمن نصار عضوا مجلس امناء اوبرا الاسكندرية ، اسم الراحل محمد غنيم وكيل وزارة الثقافة الاسبق ، المايسترو عبد الحميد عبد الغفار قائد فرقة اوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربى ، مصمم الاستعراضات الكبير على الجندى ، الموسيقار محمد على سليمان ، الدكتورة نيفين المحمودى المدير الفنى لاوركسترا وتريات اوبرا الاسكندرية ، الفنان الكبير سمير صبرى ، سامى محمود المدير السابق لمسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية".





كما تبدأ فعاليات الدورة الـ 28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء مساء الاحد 18 اغسطس وتشمل 42 حفل لفرق دولية الى جانب نخبة من نجوم الموسيقى والغناء المصريين والعرب هم مى فاروق، محمد الحلو ، محمد محسن ، مروة ناجى بمصاحبة فرقة المايسترو علاء ياسين ، على الحجار ، هانى شاكر، احمد جمال ، هشام عباس ، محمد عدوية، مجد القاسم ، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته ، غالية بن على ( تونس )، تانيا قسيس، دينا الوديدى، الموسيقار عمر خيرت ، براس ساوند باند للنفخ والايقاع ، الموسيقار هشام خرما ، فريق مسار اجبارى ، ياسر سليمان بمصاحبة فرقة جوهرة الشرق ، فرقة اوبرا القاهرة ، كايرو باند بقيادة سما سليمان ، الشيخ ياسين التهامى، فريق على مر الاجيال، اوركسترا ساوند تراك، اوركسترا النور والامل ، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها ، محمد حسن وفرقته ، فرقة توناكى ( ناميبيا ) ، فريق كايرو ستيبس ( مصر - المانيا ) ، فرقة ايقاعات غينيا ( غينيا ) ، فرقة رضا للفنون الشعبية ، ويف جاز باند ، سداسى شرارة ، عازف الايقاع سعيد الارتيست ، بغدادى بيج باند ، المطربة زيزى عادل وفرقتها ، منى بوركهارد وفرقتها ، فرقة سوهاج للفنون الشعبية بهيئة قصور الثقافة الى جانب فرق من دول الجزائر ، الهند ، الصين ، فنزويلا ، وتكرم 10 شخصيات ممن ساهموا فى اثراء الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى هم المطربون علي الحجار - محمد الحلو - نادية مصطفي ، عازف الفيولينة ياسر الصيرفي ، الفنانة جيهان مرسي مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية ، عارضة الباليه سحر حلمي ، الدكتور مجدي بغدادي رئيس البيت الفني ، عبده ابو المجد احد مؤسسى المهرجان ، محمود عفيفي المشرف على معهد الموسيقى العربية وعبد الحكيم تقي الدين المدير الادارى لفرقة باليه اوبرا القاهرة . البيت الفنى للمسرح يعمل البيت الفني للمسرح خلال عيد الاضحى المبارك بكامل طاقته حيث يقدم ١٢ عرض مسرحى ، ففى التاسعة مساء يعرض على المسرح القومى " المتفائل" من انتاج فرقة المسرح القومى ومستلهم من رواية كانديد لفولتير ، إعداد و إخراج إسلام إمام وبطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع، و العديد من نجوم فرقة المسرح القومي . وتقدم فرقة مسرح الغد في التاسعة مساء على مسرح الغد بالعجوزة عرض " الحادثة" تأليف لينين الرملي ، إخراج عمرو حسان، بطولة ميدو عبد القادر ، شيماء عبد الناصر، نيجار، فتحي الجارحي.





وتقدم فرقة مسرح الطليعة عرضين بقاعتيها فى مسرح الطليعة في العتبة حيث يعرض بقاعة زكي طليمات في السادسة مساء ثاني و ثالث و رابع أيام العيد مسرحية "يوم أن قتلوا الغناء" تأليف محمود جمال حديني وإخراج تامر كرم وبطولة ياسر صادق، شادي سرور، طه خليفة، موسيقى فؤاد ، واعتباراً من خامس أيام العيد تحتضن قاعة صلاح عبد الصبور في السابعة مساء عرض " نوح الحمام" تأليف و إخراج أكرم مصطفى وبطولة سوين ربيع ، حاتم عزت ، نشوى حسن ، أحمد مجدي .





أما فرقة مسرح الشباب فتقدم عرضين من إنتاجها فيقام على المسرح العائم الصغير بالمنيل في السابعة مساء عرض " بيت الأشباح" تأليف وإخراج محمود جمال حديني ، و بطولة خريجي الدفعة الأولى من ورشة إبدأ حلمك.



