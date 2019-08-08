رفع حالة الطوارئ بمستشفيات جامعة بنها استعدادا لعيد الأضحى 

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أكد الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، أنه تم رفع حالة الطوارئ بجميع الأقسام العلاجية والاستقبال والطوارئ بالمستشفيات الجامعية استعدادا لاحتفالات عيد الأضحى المبارك.



وأشار "السعيد" في تصريحات صحفية اليوم، إلى أنه تقرر إلغاء الإجازات والراحات حتى نهاية احتفالات العيد، والتأكيد على توفير احتياجات المستشفيات من الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لاستقبال أية حالات مرضية، مشددا على أهمية معاملة المرضى وذويهم بطريقة حسنة، والمساهمة في تخفيف المعاناة عنهم.



وأكد تواجد الأطباء وأطقم التمريض طوال أيام العيد في جميع الأقسام لتقديم الخدمة العلاجية اللازمة للمترددين عليها، موضحا أن إدارة الجامعة تولي اهتماما كبيرا بالمستشفى الجامعي لاستمرار تقديمها خدمة طبية وتعليمية متميزة، خاصة وأن المستشفى تقدم خدماتها ليس لأهالي القليوبية فقط ولكن لعدد من المحافظات المجاورة.

