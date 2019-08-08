نقيب الصحفيين: صرف بدل التدريب اليوم قبل عيد الأضحى
الخميس 08/أغسطس/2019 - 01:11 م
ميسون أبو الحسن
Advertisements
Advertisements
أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، عن البدء في صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للزملاء الصحفيين أعضاء النقابة، بدءًا من اليوم، وذلك قبل موعد صرفه، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أن المبالغ المقررة للبدل للزملاء للصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية القومية عن شهر أغسطس، وصلت للهيئة الوطنية للصحافة، وتم تحويلها بالفعل لكل
المؤسسات الصحفية.
وقال نقيب الصحفيين في بيان له، إن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تلقى مبالغ البدل الخاصة بالزملاء الصحفيين بالصحف الخاصة والحزبية، وتم تحويلها لحساب النقابة، وتم اتخاذ الإجراءات المحاسبية، بما يتيح الصرف لكل الزملاء أعضاء النقابة المستحقين للبدل ابتداءً من بعد اليوم الخميس 8 أغسطس.
وأضاف أنه بالنسبة للزملاء الذين لم يستلموا بطاقات الصرف "الفيزا"، أكد أنه سيتم مد العمل في خزينة النقابة للصرف النقدي حتي السادسة مساء اليوم.
ووجه نقيب الصحفيين الشكر الجزيل لكل الجهات التي ساهمت في صرف البدل قبل عيد الأضحى، متمنيًا لهم وللزملاء أعضاء النقابة عيدًا سعيدًا مباركًا.
Advertisements
المزيد عن: نقيب الصحفيين نقابة الصحفيبن عيد الأضحي المبارك ضياء رشوان الفجر
- 'الصحفيين' تنفي تأخر صرف بدل التكنولوجيا
- 'شبانة' ينفي تحديد قيمة بدل التكنولوجيا لـ 'الصحفيين'
- "الصحفيين": نجري اتصالات للتأكد من صرف زيادة البدل بأثر رجعي من عدمه
- رسميًا.. صرف بدل التكنولوجيا لـ"الصحفيين" بالزيادة بأثر الرجعي غدًا
- "'الصحفيين" تعلن موعد صرف بدل التكنولوجيا
- الأحد.. صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين
- نقيب الصحفيين: وزير المالية أمر بفتح 'السيستم' مساءً بالبنك الأهلي لصرف بدل التدريب
- رسميا وبدايةً من مايو الجاري| "رشوان" 2100 جنيه بدلات لجميع الموظفين العاملين بهذه الجهات وبزيادة 25% بعد موافقة الحكومة
- نقيب الصحفيين يعلن موعد صرف بدل التدريب والتكنولوجيا