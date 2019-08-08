نقيب الصحفيين: صرف بدل التدريب اليوم قبل عيد الأضحى

أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، عن البدء في صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للزملاء الصحفيين أعضاء النقابة، بدءًا من اليوم، وذلك قبل موعد صرفه، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أن المبالغ المقررة للبدل للزملاء للصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية القومية عن شهر أغسطس، وصلت للهيئة الوطنية للصحافة، وتم تحويلها بالفعل لكل

المؤسسات الصحفية.









وقال نقيب الصحفيين في بيان له، إن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تلقى مبالغ البدل الخاصة بالزملاء الصحفيين بالصحف الخاصة والحزبية، وتم تحويلها لحساب النقابة، وتم اتخاذ الإجراءات المحاسبية، بما يتيح الصرف لكل الزملاء أعضاء النقابة المستحقين للبدل ابتداءً من بعد اليوم الخميس 8 أغسطس.









وأضاف أنه بالنسبة للزملاء الذين لم يستلموا بطاقات الصرف "الفيزا"، أكد أنه سيتم مد العمل في خزينة النقابة للصرف النقدي حتي السادسة مساء اليوم.







