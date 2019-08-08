"مياه الدقهلية" تناشد المواطنين بترشيد الاستهلاك في عيد الأضحى
الخميس 08/أغسطس/2019 - 01:09 م
محمد كشك
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ناشد المهندس خالد حسين نصر - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية المواطنين؛ لترشيد استهلاكهم من المياه خلال استعدادهم لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك حتى لا يتأثر المواطنين بنهاية الشبكات، ويحدث انقطاعات لمياه الشرب لديهم.
كما يهيب نصر بالمواطنين ضرورة تلافي السلوكيات الخاطئة في التعامل مع المياه، ومن أبرز تلك السلوكيات ترك المياه متدفقة بشكل مستمر أثناء الاستخدام، وعدم إغلاق الصنبور بعد الانتهاء، وغسيل السجاد بكميات كبيرة من المياه، وغسيل السيارات بالخرطوم بدل من الدلو، والإسراف في ري المزروعات والنباتات المختلفة.
وأكد نصر على ضرورة عدم الإفراط في استخدام المياه أثناء قيام المواطنين بالذبح، وكذلك عدم إلقاء مخلفات الذبح ببالوعات الصرف الصحي، والذي يؤدي لحدوث الانسدادات ومن ثم الطفوحات.
وشدد نصر على ضرورة التأكد من سلامة جميع الوصلات الداخلية للمياه، وإصلاح أعطال السباكة، وتلافي السلوكيات الخاطئة في التعامل مع الصرف الصحي، مثل إلقاء الشعر، والزيوت، والأدوية منتهية الصلاحية بدورات المياه؛ حتى لا يحدث أي انسدادات أو طفوحات بشبكات الصرف الصحي.
وأشار نصر إلى أن الشركة ترحب بأي شكاوى أو استفسارات ترد من المواطنين حيث أن الخط الساخن يعمل على مدار الـ 24 ساعة على الرقم 125.
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