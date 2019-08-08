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ضبط عامل بحوزته 8 كيلو بانجو داخل منزله بأسيوط

الخميس 08/أغسطس/2019 - 01:04 م
ضبط عامل بحوزته 8 كيلو بانجو داخل منزله بأسيوط
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سحر فاروق الحمداني
 
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسيوط، من ضبط 8 كيلو بانجو بمنزل عامل.

وكانت معلومات وردت إلى وحدة مباحث منفلوط بقيام شخص بالاتجار في المواد المخدرة داخل منزله.

وعقب تقنين الإجراءات هاجمت القوات المنزل وتمكنت من ضبط المدعو ''ح . ع . أ . هـ"، 37 عاما، عامل، ومقيم بني رافع، دائرة مركز منفلوط، داخل مسكنه وبحوزته 11لفافة لنبات البانجو المخدر تزن حوالي 8 كيلو جرام .

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.
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