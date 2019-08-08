ضبط عامل بحوزته 8 كيلو بانجو داخل منزله بأسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسيوط، من ضبط 8 كيلو بانجو بمنزل عامل.





وكانت معلومات وردت إلى وحدة مباحث منفلوط بقيام شخص بالاتجار في المواد المخدرة داخل منزله.





وعقب تقنين الإجراءات هاجمت القوات المنزل وتمكنت من ضبط المدعو ''ح . ع . أ . هـ"، 37 عاما، عامل، ومقيم بني رافع، دائرة مركز منفلوط، داخل مسكنه وبحوزته 11لفافة لنبات البانجو المخدر تزن حوالي 8 كيلو جرام .





وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.