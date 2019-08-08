سلطات الهجرة الأمريكية تعتقل 700 مهاجر غير شرعى فى 7 مصانع

ألقت سلطات الهجرة الأمريكية القبض على ما يقرب من 700 شخص في سبعة مصانع لتجهيز المنتجات الزراعية في جميع أنحاء ولاية ميسيسيبي يوم الأربعاء، فيما قال مسؤولون اتحاديون إنه قد يكون أكبر عملية تنفيذية لموقع العمل في ولاية واحدة.





وقالت مصلحة الهجرة والجمارك في بيان، إنها احتجزت حوالي 680 شخصًا كانوا يعملون بشكل غير قانوني في المصانع، مضيفة أنها صادرت أيضًا سجلات تجارية كجزء من تحقيق جنائي اتحادي.





ووفقاً لوكالة رويترز، أكدّ مكتب المدعي العام للولايات المتحدة في المنطقة الجنوبية من ميسيسيبي، الذي عقد شراكة مع مصلحة الهجرةوالجمارك، أنّ بعض المعتقلين سيتم إطلاق سراحهم "لأسباب إنسانية" ويطلب منهم المثول أمام محكمة الهجرة الأمريكية، وسيتم نقل آخرين إلى مصلحة الهجرة في جينا، لويزيانا.





وأظهر مقطع فيديو صادر عن مصلحة الهجرة الحافلات التي تصل إلى كانتون، ميسيسيبي، وهي منشأة للمعالجة حيث قام العملاء بتفتيش العمال والتحقق من وثائق هويتهم، وأظهرت لقطات الفيديو أن بعض العمال كانوا مقيدين برباطات النايلون.





ولم تحدد مصلحة الهجرة جنسيات العمال المعتقلين، وقالت القنصلية المكسيكية إنها ستتوجه إلى المنطقة لمساعدة مواطنيها الذين ربما تورطوا فيها.





وتضمنت العمليات الكبيرة السابقة لفرض قوانين الهجرة في أماكن العمل توقيف أكثر من 300 عامل في عام 2008 في مصنع لتعبئة اللحوم في كوشير في بوستفيل بولاية أيوا.